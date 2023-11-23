Здоровье 23 ноября 2023, 13:53 Сомнолог Царева: голова после пробуждения может болеть из-за духоты в помещении

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Причиной возникновения головных болей по утрам могут стать духота в помещении и кислородное голодание. Об этом сообщила врач-сомнолог Елена Царева в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, людям с такой проблемой важно соблюдать режим сна и регулярно проветривать спальню. Также головые боли после пробуждения могут указывать на остановки дыхания во сне, которые в основном возникают из-за храпа.

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Кроме того, недомогание и слабость по утрам беспокоят из-за повышения артериального давления, сообщило Utro.ru.