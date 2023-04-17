Здоровье 17 апреля 2023, 16:34 Сомнолог Сурненкова рассказала про последствия сна с открытым ртом Сомнолог Сурненкова: ротовое дыхание во сне может привести к развитию кариеса

Читать 360tv в

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» Татьяна Сурненкова в разговоре с изданием Life рассказала про последствия сна с открытым ртом.

По словам специалиста, такое дыхание опасно не только развитием кариеса, но и тем, что человек зачастую просыпается уставшим.

Реклама

«Когда люди дышат через рот, слюна высыхает во рту. А слюна содержит минералы, которые помогают остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его, поэтому дышать ртом во сне нежелательно», — сообщила медик.

Сурненкова назвала обструктивное апноэ самой серьезной проблемой, поскольку остановки дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта и инсульта.