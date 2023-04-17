17 апреля 2023, 16:34
Сомнолог Сурненкова рассказала про последствия сна с открытым ртом
Сомнолог Сурненкова: ротовое дыхание во сне может привести к развитию кариеса
Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» Татьяна Сурненкова в разговоре с изданием Life рассказала про последствия сна с открытым ртом.
По словам специалиста, такое дыхание опасно не только развитием кариеса, но и тем, что человек зачастую просыпается уставшим.
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«Когда люди дышат через рот, слюна высыхает во рту. А слюна содержит минералы, которые помогают остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его, поэтому дышать ртом во сне нежелательно», — сообщила медик.
Сурненкова назвала обструктивное апноэ самой серьезной проблемой, поскольку остановки дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта и инсульта.
Врачи
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