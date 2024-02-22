Здоровье 22 февраля 2024, 18:43 Сомнолог Сурненкова посоветовала людям с проблемным сном чаще прибегать к спорту и настроить окружение

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Врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова в разговоре с Life порекомендовала людям, которые испытывают трудности с засыпанием, чаще прибегать к физическим нагрузкам и попытаться настроить окружение.

Дело в том, что любой спорт снижает беспокойство и улучшает сон. Однако важно соблюдать правило — не заниматься нагрузками непосредственно перед отходом в кровать.

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Что касается окружения, Сурненкова отметила важность управления светом, звуком и температурой воздуха в помещении. Все эти факторы, если они правильно настроены, способствуют лучшему засыпанию.