23 января 2024, 16:06
Сомнолог Сурненкова назвала бессонницу распространенным симптомом тревожного расстройства
Проблемы со сном считаются одним из наиболее распространенных симптомов тревожного расстройства. Об этом сообщила врач-сомнолог Татьяна Сурненкова в беседе с Life.
По словам специалиста, тревога провоцирует учащенное сердцебиение или ночные кошмары, из-за чего человек просыпается и не может уснуть. Также тревожные люди могут испытывать так называемые ночные приступы.
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Кроме того, причиной бессонницы зачастую становятся прием алкоголя, плотный ужин, проблемы с щитовидной железой и апноэ, отметила Сурненкова.
Врачи
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