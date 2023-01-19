Здоровье 19 января 2023, 13:38 Сомнолог София Черкасова рассказала о смертельной бессоннице, превращающей мозг в губку

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Бессонница может привести к смерти, если вызвана наследственным заболеванием, которое появляется вследствие генетических поломок. Об этом News.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

По ее словам, именно из-за фатальной семейной бессонницы недавно скончался в Москве 16-летний подросток. Это заболевание постепенно разрушает мозг и приводит к нарушению ряда функций организма.

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«Заболевание было обнаружено вследствие наблюдения за целой группой итальянских семей, собственно, оттуда оно и пошло. Болезнь постепенно разрушает мозговое вещество, со временем превращая его в губку», — рассказала София Черкасова.

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Болезнь развивается не сразу. Проходит от семи месяцев до 1,5 года, прежде чем наступает летальный исход. Но так как это очень редкое заболевание, часто ставится неверный диагноз. В России, по словам Черкасовой, было зафиксировано несколько единичных случаев.