Сомнолог Семина назвала способ, который поможет облегчить мигрень

Врач-невролог и сомнолог Кристина Семина заявила, что головная боль при мигрени может продолжаться от четырех до 72 часов. Некоторые люди также могут испытывать тошноту и повышенную чувствительность в запахам. Как облегчить боль при таком состоянии, написала «Общественная служба новостей».

Интенсивность боли не всегда бывает выраженной. Иногда пациент жалуется на легкий дискомфорт в области головы.

«Однако некоторые приступы могут проходить безболезненно (бывает мигренозная аура без головной боли). Могут быть легкими/умеренными/выраженными по интенсивности боли. При этом совершенно необязательно, чтобы боль пульсировала, стучала или чтобы болела строго половина головы, хотя эти симптомы также характерны для мигрени», — пояснила врач.

Для того, чтобы облегчить боль, Семина советует принимать простые анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС).

Сейчас медики для лечения мигрени активно применяют моноклональные антитела, которые также способны бороться с псориазом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями и астмой.