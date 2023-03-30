Здоровье 30 марта 2023, 15:30 Сомнолог Роман Бузунов дал советы работникам, выходящим в ночные смены

Читать 360tv в

Работа по ночам может негативно сказаться на организме человека, поэтому нужно принять меры, чтобы этого избежать. Об этом «ФедералПресс» рассказал сомнолог Роман Бузунов.

По его словам, идеальным вариантом будет поспать хотя бы пару часов перед сменой. Все бодрящие напитки стоит пить в самом начале рабочей ночи.

Реклама

«Все стимуляторы (кофе, чай, тонизирующие напитки) следует употреблять в начале смены. Также в первые 3-6 часов нужно организовать на рабочем месте яркий свет 2500-10000 люкс, но не позже, чем за два часа до окончания смены», — сказал Роман Бузунов.

Он добавил, что в течение ночи лучше ограничиваться легкой пищей и отказаться от тяжелых блюд. Если в конце смены сложно уснуть, врач рекомендовал пить препараты, содержащие мелатонин.

Авторы: