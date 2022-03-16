Сомнолог Роббинс рассказала о способе быстрого засыпания

Многие люди могут испытывать проблемы с засыпанием из-за накопившихся в течение дня стресса и тревожности. Специалист в области сна Ребекка Роббинс рассказала о специальных упражнениях, позволяющих проще уснуть. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на CNN.

По совам специалиста, помочь с данной проблемой может контролируемое глубокое дыхание. Медик подчеркнула, что важно сместить фокус внимания на свое дыхание. Во время концентрации на процессе можно представить, что вы находитесь в тихом и уютном месте. Также можно представить, что дыхание имеет свою особенность — например, выглядит, как яркий свет, который становится ярче и тускнеет при выдохе и вдохе.

Кроме того, по мнению Ребекки Роббинс, помочь уснуть могут медитативные практики. С их помощью организм может расслабиться и быстрее погрузиться в сон. Еще одним способом борьбы со стрессом является фиксирование своих дел и мыслей на бумаге. Таким образом получится испытать ощущение завершенности.