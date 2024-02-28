28 февраля 2024, 15:19
Сомнолог рассказала о смертельной форме бессонницы
Врач-невролог Завалко объяснила разницу между обычной и смертельной бессонницей
Существует характерная для определенных этнических групп семейная фатальная бессонница. Иногда она приводит к летальному исходу. Об этом «Газете.Ru» сообщила невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.
По словам специалиста, при таком редком заболевании за несколько месяцев у человека полностью разрушается сон. Когда инсомния начинает усиливаться, это ухудшает психический фон тела: появляются фобии, галлюцинации, наступает нейродегенерация.
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«В итоге человек умирает, но, повторяю, это заболевание крайне редкое. Если человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо если человек страдает бессонницей больше года, то это точно не фатальная семейная инсомния», — добавила Завалко.
Обычная бессонница, от которой страдает большинство людей, на самом деле не так страшна, как принято считать: мозг все равно найдет возможность погрузиться в сон и пополнить энергетический запас.
Последствия для физического здоровья из-за недосыпа несколько переоцениваются обществом. Это особенно важно понимать людям, которые нервничают из-за бессонницы, читают недостоверные источники и пугают себя разными проблемами.
Ранее врачи назвали три ранних симптома опасного для жизни разрушения сосудов.
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