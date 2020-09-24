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    24 сентября 2020, 16:59

    Сомнолог рассказал о необходимости дополнительных часов сна осенью

    Полина Петрова

    Кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о необходимости дополнительных часов сна в осенний период, пишет сайт myrussia.life.
    Сомнолог рассказал о необходимости дополнительных часов сна осенью

    Он объяснил, что жителям мегаполисов в среднем нужно спать 7-8 часов. Это является нормой, если человек ведет активный образ жизни. С наступлением холодов некоторым людям важно увеличивать продолжительность сна. Это нужно, чтобы не страдать от потери энергии.

    «Когда мы говорим про осень, то с учетом того, что солнца становится меньше, человеку, конечно же, необходимо дополнительное время сна. Например, можно добавлять один час», — пояснил эксперт.

    Мелехин уточнил, что этот час можно добирать в дневном сне либо ложиться пораньше.

    Новости SMI.FM