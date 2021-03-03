Сомнолог рассказал, о какой редкой болезни сигнализирует дневная сонливость

Человека может клонить в сон днем, даже если он хорошо выспался ночью. Причин может быть несколько. Одна из них — редкий синдром Клейне-Левина. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Собеседник отметил, что состояние, когда постоянно хочется спать, называется гиперсомния. По словам Полуэктова, типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии.

«Есть более редкие формы гиперсомнии, например, синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина. Чаще это бывает у мужчин, но встречается и у девушек, когда у них резко повышается потребность во сне, и они засыпают на несколько дней или недель. Могут проснуться, поесть, помыться и снова заснуть. Потом это проходит, и они чувствуют себя нормально, и потом снова повторяется», — рассказал Полуэктов.

Врач добавил, что синдром Клейне-Левина — это загадочная и редкая болезнь. Специалисты пока не знают ее природу.

Основная причина дневной сонливости, как объяснил собеседник, это нарушение структуры ночного сна: из-за микропробуждений человек не может как следует восстановиться, и днем постоянно клюет носом. Нарушить ночной сон может апноэ.

Ранее Полуэктов рассказал, что победить бессонницу поможет соблюдение режима. Людям, которые плохо спят, необходимо приучить себя ложиться в постель и вставать в одно и то же время, и исключить нервную и физическую активность вечером.