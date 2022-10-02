Сомнолог рассказал, как справиться со стрессом и бессоницей | 360°

Здоровье 02 октября 2022, 03:55 Поделиться Telegram

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Viber Сомнолог рассказал, как справиться со стрессом и бессоницей Сомнолог Сурненкова: в борьбе с бессонницей может помочь прохладный душ вечером Unsplash

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Стрессы негативно влияют не только на общее состояние человека, но и на сон. Для борьбы с ними нужно каждый день отдыхать и избегать неприятных эмоций. В конечном итоге это поможет избавиться от бессонницы, рассказала руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

«Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений», — заявила сомнолог в разговоре с агентством «Прайм».

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По ее словам, необходимо делать паузы и выделять каждый день себе время для отдыха. Еще очень важно избегать неприятных эмоций, особенно перед сном. Также Сурненкова посоветовала следить за питанием, чтобы в течение дня было только три сбалансированного приема пиши. За три часа до сна нужно исключить плотный ужин, не есть соленую и острую еду.

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Еще врач порекомендовала не курить и не употреблять напитки с кофеином за несколько часов до засыпания. Перед сном полезно принимать прохладный душ. Если справиться с бессонницей самостоятельно не получается, то следует обратиться за помощью к специалисту.

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