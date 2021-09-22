Сомнолог раскрыл секреты идеального дневного сна

Сомнолог Нил Стенли рассказал о правилах, которые помогут сделать дневной сон максимально эффективным и хорошо отдохнуть в сжатые сроки. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на The Telegraph.

Спать днем сомнолог порекомендовал в промежутке между 14:00 и 16:00: именно в это время, согласно статистике, у большинства людей снижается концентрация. Если времени на сон мало, можно поспать 40 минут. В таком случае 20 минут уйдет на засыпание и еще 20 минут — на фазу глубокого сна. Если времени много, можно поспать два часа: этого хватит, чтобы восстановиться.

Перед дневным сном лучше не пить алкоголь и не есть. На переваривание пищи организм тратит много энергии, а во время сна ему нужно максимальное расслабление. Не стоит и употреблять кофеиносодержащие напитки: сон будет поверхностным. Эксперт добавил, что кофе в любом случае лучше пить только утром и точно рассчитывать его количество.

«Кофеин может улучшить ваши результаты всего лишь на 30 минут, в то время как глубокий дневной сон — на три-четыре часа. При этом количество кофеина, достаточного для долгосрочной концентрации внимания сильно превышает то количество, которое может затруднить засыпание в ночное время», — пояснил Стенли.