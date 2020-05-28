Сомнолог предсказал новую эпидемию в России

Соотечественники стали чаще испытывать проблемы со сном, это случилось во время режима самоизоляции. По мнению врача, сейчас можно даже говорить об «эпидемии бессонницы на фоне пандемии коронавируса».

Медик посоветовала быть дисциплинированными, чтобы устранить эту проблему.

«Даже если плохо поспали, все равно вставать по будильнику в то время, которое себе наметили», — порекомендовала Черкасова.

Кроме того, сомнолог посоветовала употреблять меньше кофеина. Он содержится в кока-коле, шоколаде, чае. А еще важно меньше времени тратить на интернет и чтение новостей, на это нужно уделять не больше получаса в день, отметил «Царьград». «Любят люди начитаться на ночь глядя, а потом тревожиться», — добавила Черкасова.