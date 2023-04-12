Здоровье 12 апреля 2023, 23:10 Сомнолог Поттер рассказал, какие продукты ухудшают сон Сомнолог Поттер посоветовал отказаться от алкоголя для улучшения сна

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Некоторые продукты способны крайне негативно влиять на качество сна. Врач-сомнолог Грег Поттер рассказал, какую еду лучше исключить из своего рациона. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание The Sun.

По словам специалиста, алкоголь может уменьшать быструю фазу сна и делать его более фрагментированным, из-за чего снижается качество отдыха. Также перед сном лучше не употреблять кофе, чай и шоколад.

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Среди вредных для сна продуктов врач выделил пиццу, мороженое, полуфабрикаты и газировку.