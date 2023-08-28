28 августа 2023, 12:59
Сомнолог Полуэктов объяснил, что бессонница после 40 лет обычно возникает на фоне депрессии
Многие люди начинают жаловаться на нарушение сна после 40 лет, причем, как правило, это происходит на фоне различных заболеваний и расстройств. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Михаил Полуэктов.
По его словам, крайне редко бессонница возникает сама по себе. Чаще она является следствием перенапряжения и «поломок» в нервной системе. Так, проблемы со сном могут быть вызваны депрессией или тревожным расстройством. В любом случае нужно начинать лечение именно с основного заболевания. Подобрать подходящую терапию может только специалист.
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Михаил Полуэктов подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пускать ситуацию на самотек. Потому что недостаток сна снижает качество жизни, вызывает головные боли и негативно влияет на когнитивные функции.
Врачи
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