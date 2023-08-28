Здоровье 28 августа 2023, 12:59 Сомнолог Полуэктов объяснил, что бессонница после 40 лет обычно возникает на фоне депрессии

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Многие люди начинают жаловаться на нарушение сна после 40 лет, причем, как правило, это происходит на фоне различных заболеваний и расстройств. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По его словам, крайне редко бессонница возникает сама по себе. Чаще она является следствием перенапряжения и «поломок» в нервной системе. Так, проблемы со сном могут быть вызваны депрессией или тревожным расстройством. В любом случае нужно начинать лечение именно с основного заболевания. Подобрать подходящую терапию может только специалист.

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Михаил Полуэктов подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пускать ситуацию на самотек. Потому что недостаток сна снижает качество жизни, вызывает головные боли и негативно влияет на когнитивные функции.

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