Здоровье 09 января 2023, 17:50 Сомнолог Поляков рассказал, как вернуться к прежнему режиму после праздников Сомнолог Поляков посоветовал отказаться от гаджетов перед сном, чтобы восстановить режим

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Многие люди сталкиваются с нарушением режима после новогодних праздников. Врач-сомнолог Александр Поляков рассказал, как вернуться в привычный ритм жизни. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалиста, нарушение режима сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Оно вызывает сбои в работе сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.

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Чтобы не создавать себе таких проблем, медик посоветовал приучить себя вставать и ложиться спать в одно и то же время. Кроме того, перед отходом ко сну лучше отказаться от использования гаджетов или просмотра телевизора. Поляков посоветовал тратить на отдых от 7,5 до 9 часов.

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В отдельных случаях может потребоваться прием специальных препаратов. По словам сомнолога, стоит использовать лекарственные средства с магнием, витаминами группы B, а также с мелатонином, написали Nation News.