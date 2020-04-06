Сомнолог поделился советами по укреплению иммунитета

«Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», — отметила Пучкова.

По мнению эксперта, спать нужно не менее восьми часов в день. Важно, чтобы в помещении было прохладно, темно и тихо. Пучкова порекомендовала не менять привычный биоритм.

«Человек может „уползти“ до такого состояния, что начнет сидеть за компьютером до четырех часов ночи, вставать в два часа дня, потом ложиться спать в шесть часов утра, а потом вообще непонятно, когда начинает ложиться спать. Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие — по-другому. Это негативно сказывается на здоровье», — добавила сомнолог.