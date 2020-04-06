    06 апреля 2020, 10:03

    Сомнолог поделился советами по укреплению иммунитета

    Ольга Ситникова

    Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова пояснила, как можно воспользоваться сном во время самоизоляции. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», — отметила Пучкова.

    По мнению эксперта, спать нужно не менее восьми часов в день. Важно, чтобы в помещении было прохладно, темно и тихо. Пучкова порекомендовала не менять привычный биоритм.

    «Человек может „уползти“ до такого состояния, что начнет сидеть за компьютером до четырех часов ночи, вставать в два часа дня, потом ложиться спать в шесть часов утра, а потом вообще непонятно, когда начинает ложиться спать. Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие — по-другому. Это негативно сказывается на здоровье», — добавила сомнолог.