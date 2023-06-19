19 июня 2023, 18:52
Сомнолог Одабашян сообщил, что активный спорт в вечернее время не приносит пользы организму
Врач-психотерапевт, стрессолог и сомнолог Андрей Одабашян в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, почему активный спорт в вечернее время не приносит пользу для организма.
По словам медика, после 18:00 человек должен готовиться ко сну.
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«Спортом можно заниматься активно с двенадцати до восемнадцати часов. Вечером, когда все ходят в фитнес клубы — это вред, потому что организм уже закисленный, мы в течение дня вычерпнули все резервы, а тут еще добавляем нагрузку», — сказал он.
В вечернее время хорошо иметь прогулку на свежем воздухе. Она помогает настроиться на более качественный сон. А вот хатха-йога, напротив, может нагрузить организм, добавил Одабашян.
Врачи
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