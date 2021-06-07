Сомнолог объяснила, почему люди не любят понедельники

Многие из нас привыкли недосыпать по будням с мыслью: «отосплюсь на выходных». Оказывается, это и есть причина того, почему нам так сложно вставать с постели в начале недели, объяснила для ИА NationNews врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова.

По словам медика, смещение биоритмов, которое происходит, когда человек в выходные ложится и встает сильно позже, чем в будни, называется «социальным джетлагом». Это связано с тем, что резкий сдвиг режима для нашего организма сравним с перелетом на самолете между часовыми поясами. Если человек ложится позже — для организма это все равно, что перелет на запад, а раньше — на восток.

«В понедельник нам надо возвращаться в неудобную сторону, более раннюю, на восток, а эта адаптация происходит гораздо тяжелее. Поэтому люди часто испытывают симптомы бессонницы в ночь на понедельник, в понедельник им тяжело встать, когда они поздно легли под утро, и неделя начинается не со здорового, отдохнувшего состояния, а с того, что нужно восстановиться на выходных», — рассказала Черкасова.

Для того, чтобы хорошо чувствовать себя в начале недели и не подвергать организм дополнительному стрессу, сомнолог советует в выходные ложиться и вставать не позднее, чем на два часа в сравнении с будними днями.