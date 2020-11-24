Сомнолог объяснила, как выбрать правильный звонок будильника на телефоне

Специалист уточнила, что мелодия должна быть приятной. Также при выборе композиции лучше опираться на свое состояние и психотип. Например, для людей, которые склонны к тревоге и депрессивным состояниям, должны быть установлены разные звуки.

Для апатичного человека лучше выбрать бодрящий, веселый и энергичный звук. Тем, кто часто зацикливается на переживаниях рекомендуется более спокойная мелодия. Если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным и наполненным негативными эмоциями.

При этом звук должен «не вписываться» в сон. Важно, чтобы трек был довольно громким и ритмичным, но не агрессивным. При этом щебетание птиц и шум водопада вряд ли сможет разбудить крепко спящего человека.

Царева напомнила, что качество сна напрямую зависит от соблюдения режима. Важно ложиться каждый день в одно и то же время.