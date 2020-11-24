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    24 ноября 2020, 15:58

    Сомнолог объяснила, как выбрать правильный звонок будильника на телефоне

    Полина Петрова

    Врач-сомнолог Елена Царева объяснила, как выбрать правильный звонок будильника на гаджете. По ее словам, неподходящий звук может испортить настроение и самочувствие на весь день, сообщило «Радио 1».
    Сомнолог объяснила, как выбрать правильный звонок будильника на телефоне

    Специалист уточнила, что мелодия должна быть приятной. Также при выборе композиции лучше опираться на свое состояние и психотип. Например, для людей, которые склонны к тревоге и депрессивным состояниям, должны быть установлены разные звуки.

    Для апатичного человека лучше выбрать бодрящий, веселый и энергичный звук. Тем, кто часто зацикливается на переживаниях рекомендуется более спокойная мелодия. Если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным и наполненным негативными эмоциями.

    При этом звук должен «не вписываться» в сон. Важно, чтобы трек был довольно громким и ритмичным, но не агрессивным. При этом щебетание птиц и шум водопада вряд ли сможет разбудить крепко спящего человека.

    Царева напомнила, что качество сна напрямую зависит от соблюдения режима. Важно ложиться каждый день в одно и то же время.