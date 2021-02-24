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    24 февраля 2021, 14:47

    Сомнолог объяснил, почему после прививки от коронавируса важно выспаться

    Полина Петрова

    Врач–сомнолог и терапевт, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников объяснил, почему после прививки от коронавируса необходимо хорошо спать, написал сайт kp.ru.

    Сомнолог объяснил, почему после прививки от коронавируса важно выспаться

    «Известно, что сон напрямую связан с работой иммунной системы. Пока нет научных данных о том, как сон влияет на выработку антител именно при вакцинации от COVID-19. Однако есть много научных данных, которые говорят о прямой взаимосвязи сна и выработки антител на другие вакцины», — уточнил специалист.

    Он подчеркнул, что достаточный по продолжительности и качеству сон помогает организму быть более устойчивым перед инфекцией. Длительное ограничение сна ухудшает антительную реакцию на введение препарата.

    Отмечается, что время сна в выходные и будние дни должно быть одинаковым. Речь идет примерно о семи-восьми часах в сутки. Мельников посоветовал не ложиться в кровать сразу после работы и какой-либо нагрузки. Лучше сначала погулять или принять горячую ванну. Релаксация должна занимать около часа.