Сомнолог объяснил, почему после прививки от коронавируса важно выспаться

Врач–сомнолог и терапевт, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников объяснил, почему после прививки от коронавируса необходимо хорошо спать, написал сайт kp.ru.

«Известно, что сон напрямую связан с работой иммунной системы. Пока нет научных данных о том, как сон влияет на выработку антител именно при вакцинации от COVID-19. Однако есть много научных данных, которые говорят о прямой взаимосвязи сна и выработки антител на другие вакцины», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что достаточный по продолжительности и качеству сон помогает организму быть более устойчивым перед инфекцией. Длительное ограничение сна ухудшает антительную реакцию на введение препарата.

Отмечается, что время сна в выходные и будние дни должно быть одинаковым. Речь идет примерно о семи-восьми часах в сутки. Мельников посоветовал не ложиться в кровать сразу после работы и какой-либо нагрузки. Лучше сначала погулять или принять горячую ванну. Релаксация должна занимать около часа.