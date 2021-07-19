Сомнолог объяснил, почему люди превращаются из жаворонков в сов

Сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин объяснил, как люди становятся жаворонками и совами. Мы привыкли делить людей на два типа, однако на самом деле привычка поздно ложиться или рано вставать может меняться на протяжении жизни, передала «Вечерняя Москва».

Специалист объяснил, что привычки сна каждого человека зависят от его фенотипа, который лишь на 30% зависит от генов, а на 70% — от влияния окружающей среды. Поэтому очень часто люди превращаются из жаворонков в сов и обратно в зависимости от жизненного периода, возраста и других факторов.

«„Сованость“ и „жаворонковость“ меняется с возрастом. Дети — жаворонки. Молодежь становится совами, чтобы иметь возможность развлекаться, например. С возрастом, с 40 лет, многие люди снова становятся жаворонками», — сказал Калинкин.

Лишь 10% людей остаются либо совами, либо жаворонками на протяжении всей жизни.

Эксперт напомнил, что для качественного здорового сна необходимо ложиться между 22 и 23 часами, а просыпаться около шести-семи часов утра. Режим совы для здоровья не очень полезен.