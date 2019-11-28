  • Сомнолог объяснил опасность долгого сна в выходные

    28 ноября 2019, 17:36

    Алена Макаренко

    Продолжительный сон в выходные не компенсирует усталость и недосып в будни. Так что не стоит злоупотреблять этой привычкой. Об этом предупредил врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов, сообщила «Вечерняя Москва».
    Сомнолог объяснил опасность долгого сна в выходные

    Сон в выходные дольше обычного может привести к серьезным заболеваниям. В частности, речь идет о сахарном диабете и заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой.

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    Переизбыток сна негативно влияет на умственные способности. При этом если долго находиться в горизонтальном положении, пострадает позвоночник. Кроме того, в организме могут нарушиться обменные процессы, как следствие — накопление жировой массы».

    «Привыкли ложиться в 05:00? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23:00. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», — рассказал врач.

    Помимо этого специалист посоветовал отказаться от физических нагрузок или приемами пищи перед сном. В крайних мерах сомнолог порекомендовал применять биодобавки для восстановления режима: мелатонин, мелаксен, гидрокситриптофан. Не лишним будет консультация у профессионала.