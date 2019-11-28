Сомнолог объяснил опасность долгого сна в выходные

Сон в выходные дольше обычного может привести к серьезным заболеваниям. В частности, речь идет о сахарном диабете и заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой.

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Переизбыток сна негативно влияет на умственные способности. При этом если долго находиться в горизонтальном положении, пострадает позвоночник. Кроме того, в организме могут нарушиться обменные процессы, как следствие — накопление жировой массы».

«Привыкли ложиться в 05:00? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23:00. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», — рассказал врач.

Помимо этого специалист посоветовал отказаться от физических нагрузок или приемами пищи перед сном. В крайних мерах сомнолог порекомендовал применять биодобавки для восстановления режима: мелатонин, мелаксен, гидрокситриптофан. Не лишним будет консультация у профессионала.