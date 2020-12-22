Сомнолог объяснил, какие продукты можно есть перед сном

«Прием пищи — это работа не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы. Если все-таки поесть вечером хочется, то это должны быть те продукты, которые не обладают стимулирующим эффектом», — разъяснил специалист, посоветовав отказаться от простых углеводов.

Он напомнил об очень интересном парадоксе, когда люди, которые едят перед сном, успокаиваются и лучше спят.

«В одном случае прием пищи обладает стимулирующим эффектом, потому что нервная система, перистальтика кишечника продолжают работать. Но в другом случае прием пищи успокаивает», — продолжил собеседник информагентства.

«Газета.ру» отметила слова Мелехина о том, что пища, содержащая триптофан, успокаивает и улучшает качество сна, в частности у людей, которые страдают бессонницей. В перечень продуктов с высоким содержанием триптофана входят баранина, говядина, индейка, а также сыры, бобовые, орехи и бананы.