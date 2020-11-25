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    25 ноября 2020, 08:30

    Сомнолог объяснил, как правильно просыпаться

    Андрей Иванов

    Чтобы просыпаться в бодром расположении духа и с хорошим самочувствием, нужно соблюдать режим. Будильник необходимо заводить на одно и то же время, иначе может наступить стадия глубокого сна. Тогда звонка можно и не услышать.
    Сомнолог объяснил, как правильно просыпаться

    «Звонок должен быть в одно и то же время. Потому что, если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверено», — об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

    Выбирать звонок будильника необходимо с учетом своего психологического состояния. Для депрессивных людей подойдет бодрящий сигнал, а для тревожных — спокойный.

    «Если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола», — пояснила Царева.

    Собеседница не рекомендовала использовать в качестве будильника звуки природы. Они просто не разбудят человека. Правильный режим подразумевает вставать с кровати в одно и то же время не только в будни, но и в выходные.

    Ранее психолог Никита Карпов рассказал, как правильно будить детей. Делать это нужно без суеты, с лаской и позволить ребенку после пробуждения еще немного поваляться в постели.