Сомнолог объяснил, как правильно просыпаться

Чтобы просыпаться в бодром расположении духа и с хорошим самочувствием, нужно соблюдать режим. Будильник необходимо заводить на одно и то же время, иначе может наступить стадия глубокого сна. Тогда звонка можно и не услышать.

«Звонок должен быть в одно и то же время. Потому что, если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверено», — об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

Выбирать звонок будильника необходимо с учетом своего психологического состояния. Для депрессивных людей подойдет бодрящий сигнал, а для тревожных — спокойный.

«Если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола», — пояснила Царева.

Собеседница не рекомендовала использовать в качестве будильника звуки природы. Они просто не разбудят человека. Правильный режим подразумевает вставать с кровати в одно и то же время не только в будни, но и в выходные.

Ранее психолог Никита Карпов рассказал, как правильно будить детей. Делать это нужно без суеты, с лаской и позволить ребенку после пробуждения еще немного поваляться в постели.