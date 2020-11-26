Сомнолог объяснил, что ночной храп может закончиться инсультом
Невролог и сомнолог Елена Царева объяснила, что ночной храп может наутро закончиться ишемическим инсультом. По ее словам, с такой проблемой важно вовремя обратиться к врачу, информирует радио «Говорит Москва».
Специалист рассказала, что храп является болезнью. При этом его громкость никак не зависит от тяжести, большое значение имеет регулярность.
«Если вы каждую ночь храпите, это 96% случаев в сочетании с остановками дыхания во сне. Последние исследования показали, что 40% населения мира этим страдают. Это прямое показание. Можно и не проснуться», — уточнила врач.
Именно поэтому инсульты часто происходят ближе к утру, когда у человека наиболее глубокая фаза сна. Помимо прочего, людям нужно обращаться к специалистам, если у них часто дергается нога во сне. Частая причина этого — низкий уровень железа и низкая функция щитовидной железы.
Царева посоветовала за два-три часа до сна убирать смартфоны, не ужинать и не общаться с неприятными людьми.