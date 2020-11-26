Сомнолог объяснил, что ночной храп может закончиться инсультом

Специалист рассказала, что храп является болезнью. При этом его громкость никак не зависит от тяжести, большое значение имеет регулярность.

«Если вы каждую ночь храпите, это 96% случаев в сочетании с остановками дыхания во сне. Последние исследования показали, что 40% населения мира этим страдают. Это прямое показание. Можно и не проснуться», — уточнила врач.

Именно поэтому инсульты часто происходят ближе к утру, когда у человека наиболее глубокая фаза сна. Помимо прочего, людям нужно обращаться к специалистам, если у них часто дергается нога во сне. Частая причина этого — низкий уровень железа и низкая функция щитовидной железы.

Царева посоветовала за два-три часа до сна убирать смартфоны, не ужинать и не общаться с неприятными людьми.