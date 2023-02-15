Здоровье 15 февраля 2023, 16:57 Сомнолог Новиков перечислил неочевидные причины проблем со сном Сомнолог Новиков заявил, что поздний ужин может стать причиной плохого сна Unsplash

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Плохой сон — довольно распространенная проблема в современном мире. Некоторые люди на протяжении многих лет не могут побороть бессонницу. Врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков рассказал о привычках, которые могут стать причиной недосыпа. Об этом сообщил LIFE.

Среди причин проблем со сном медик назвал поздний ужин. Специалист пояснил, что если вам сложно засыпать на голодный желудок, лучше отдать предпочтение легким продуктам, например, фруктам, термически обработанным овощам, куриной грудке или вареной рыбе. Последний прием пищи должен быть за два часа до отхода ко сну.

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Кроме того, чтобы легче засыпать и не чувствовать себя разбитым в течение дня Новиков посоветовал определить свою норму сна. Некоторым людям для того, чтобы выспаться, необходимо порядка 10-12 часов. Семичасовой сон для них будет чреват недосыпом.

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Пытаться заставить себя спать тоже не стоит. Лучше подготовиться к ночи, принять теплый душ, посмотреть расслабляющий фильм или послушать спокойную музыку. В таком случае засыпание будет проходить намного легче.