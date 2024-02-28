Здоровье 28 февраля 2024, 15:04 Сомнолог Новиков: дневной сон может положительно влиять на креативность человека

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Дневной сон может оказывать положительное влияние на креативность человека. Об этом изданию РИАМО рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

Если прилечь подремать около часа в дневное время, после пробуждения будет проще искать эффективные решения задач. К такому выводу пришли ученые из университета Флориды в США после проведенного исследования, написал «МК в Питере».

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Дневной сон способен укреплять нейронные связи и улучшать ассоциативное мышление, добавил Новиков.