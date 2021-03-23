Сомнолог назвал вред утреннего «посплю еще пять минут»
Сомнолог София Черкасова рассказала, почему не стоит ставить по утрам много будильников с пятиминутными перерывами. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Он пояснила, что обычно желание «поспать еще пять минуток» растягивается на час и организм получает пересып. Это может вызвать в дальнейшем бессонницу. Кроме того, можно проспать и не услышать очередной сигнал.
«У человека может сформироваться привыкание к звуку будильника, и он перестанет от него просыпаться», — пояснила Черкасова.