Сомнолог назвал вред утреннего «посплю еще пять минут»

Сомнолог София Черкасова рассказала, почему не стоит ставить по утрам много будильников с пятиминутными перерывами. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Он пояснила, что обычно желание «поспать еще пять минуток» растягивается на час и организм получает пересып. Это может вызвать в дальнейшем бессонницу. Кроме того, можно проспать и не услышать очередной сигнал.

«У человека может сформироваться привыкание к звуку будильника, и он перестанет от него просыпаться», — пояснила Черкасова.