Сомнолог назвал опасность недосыпа

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал об опасных последствиях недосыпа. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По данным ИА «Невские новости», он отметил снижение памяти, работоспособности и внимания. Но это еще не все. Врач рассказал, что существуют и более опасные последствия недостатка сна. Например, это негативно влияет на иммунитет, что особенно нехорошо в период пандемии. Кроме того, это повышает риск развития рака и артериальной гипертензии, заключил Кудинов.