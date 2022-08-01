Сомнолог назвал лучшую позу для полезного сна

Человеку полезней всего засыпать на боку, это благотворно влияет на качество сна, рассказала Ura.ru врач-сомнолог, невролог Елена Царева. В такой позе происходит ускоренный вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе.

«Полезнее всего спать на боку, причем если человек здоров, то на любом <…> вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине, и прекращается в положении на животе», — пояснила Царева.

Неправильное положение тела во время сна может отрицательно сказаться на здоровье головного мозга. Сжатие мышц может привести к нарушению кровоснабжения, головокружениям, когнитивным расстройствам и сосудистым изменениям в головном мозге.

Если во сне наблюдается нарушение дыхания или работы сердца, то это приведет к ухудшению качества сна, подчеркнула сомнолог. На спине не рекомендуется спать людям, которые храпят, на животе противопоказано спать тем, у кого больной позвоночник.