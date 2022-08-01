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    01 августа 2022, 03:47

    Сомнолог назвал лучшую позу для полезного сна

    Невролог Царева: лучше засыпать на боку, это положительно сказывается на качестве сна

    Полина Созыкина

    Человеку полезней всего засыпать на боку, это благотворно влияет на качество сна, рассказала Ura.ru врач-сомнолог, невролог Елена Царева. В такой позе происходит ускоренный вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе.

    Сомнолог назвал лучшую позу для полезного сна

    «Полезнее всего спать на боку, причем если человек здоров, то на любом <…> вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине, и прекращается в положении на животе», — пояснила Царева.

    Неправильное положение тела во время сна может отрицательно сказаться на здоровье головного мозга. Сжатие мышц может привести к нарушению кровоснабжения, головокружениям, когнитивным расстройствам и сосудистым изменениям в головном мозге.

    Если во сне наблюдается нарушение дыхания или работы сердца, то это приведет к ухудшению качества сна, подчеркнула сомнолог. На спине не рекомендуется спать людям, которые храпят, на животе противопоказано спать тем, у кого больной позвоночник.