Здоровье 27 января 2023, 13:55 Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, можно ли восполнить дефицит сна в выходные

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Многие люди недосыпают в течение недели, а потом пытаются компенсировать это в выходные, однако такой способ не работает. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По его словам, норма сна для человека — это семь-девять часов в сутки. Больше отдыхать можно, а вот меньше — вредно для здоровья. И, как добавила «Общественная служба новостей», компенсировать недостаток сна в течение недели более длинным отдыхом в выходные нельзя.

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«Если человек всю рабочую неделю сознательно сокращал продолжительность сна на два часа, то в субботу и воскресенье ему придется дополнительно провести в кровати десять часов. Это не так легко сделать. Физиология не даст человеку столько проспать, поэтому он все равно останется с нехваткой сна, что будет влиять на его здоровье», — подчеркнул Михаил Полуэктов.