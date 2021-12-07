Сомнолог Мелехин рассказал, как бороться с джетлагом

Сомнолог Алексей Мелехин дал советы по борьбе с джетлагом. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным газеты «Известия», отмечается, что это явление может возникать у тех, кто работает ночью, а также у тех, кто работает пять дней в неделю, а по выходным высыпается.

Врач рекомендовал выработать режим сна, а также минимизировать количество напитков с кофеином. Также он рекомендовал не забывать про физические нагрузки и отказаться от сна днем.