Здоровье 28 июня 2023, 17:58 Сомнолог Мелехин объяснил, что повторяющиеся кошмары — это экран, который показывает, что с вами происходит

Читать 360tv в

Сомнолог, кандидат психологических наук Алексей Мелехин обсудил с сайтом «Аргументы и факты» причины, из-за которых некоторых людей терзают одни и те же ночные кошмары.

Мелехин разъяснил, что кошмары следует анализировать с двух точек зрения. С одной стороны они могут быть полезны, поскольку защищают психику человека от разных раздражителей, с которыми он сталкивается в течение дня.

Реклама

Другой момент — кошмар способен стать негативным индикатором. Он может быть признаком как эмоционального выгорания, так и эпизода клинической депрессии, посттравматического расстройства или сепарационной тревоги.

«Относиться к кошмарам следует как к некоему продукту, экрану, который показывает вам, что происходит. И на это нужно обращать внимание. Они не просто так присутствуют», — цитирует специалиста «Царьград».