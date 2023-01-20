Здоровье 20 января 2023, 12:12 Сомнолог Максим Новиков рассказал, что мешает человеку уснуть Сомнолог Новиков: спать нужно в прохладной комнате при температуре 16-17 градусов Unsplash

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Ситуации, когда человек не может уснуть, случаются часто и при регулярном повторении приводят к серьезным последствиям. Об этом РИАМО рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

По его словам, когда человек не может уснуть по нескольку дней, это приводит к тому, что сон становится некачественным. Поэтому нужно соблюдать определенную гигиену, чтобы наладить свой режим. Следует сократить перед отходом ко сну потребление бодрящих напитков и физическую активность. Также не стоит смотреть телевизор и читать прямо в кровати. Еще одна рекомендация - проветрить. Спать нужно в прохладной комнате при температуре 16-17 градусов.

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«Из медикаментозных средств можно самостоятельно использовать мелатонин – он продается в аптеках без рецепта, можно использовать успокаивающие травы, а также препараты на основе успокаивающих трав, например, настойки и таблетки», - рассказал сомнолог.

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А вот употребление алкоголя, хоть и поможет уснуть, но нарушит качество отдыха, сделав его более поверхностным. Но в редких случаях, как считает врач, можно использовать малую дозу спиртного.