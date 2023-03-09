Здоровье 09 марта 2023, 14:07 Сомнолог Максим Новиков предупредил о риске аритмии у любителей кофе

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Регулярное употребление кофе может вызвать аритмию. Об этом РИАМО рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

По его словам, напитки, содержащие кофеин, оказывают стимулирующее воздействие на человека. Они вызывают прилив бодрости и помогают бороться с сонливостью.

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«Он действительно на некоторое время стимулирует работу мозга. Вместе с тем он оказывает стимулирующее влияние на сердце, а продолжительная и чрезмерная подобная стимуляция может вызвать аритмию», — рассказал Максим Новиков.

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Он подчеркнул, что после того, как действие кофе пройдет, человек вновь почувствует усталость. Снова принимать тонизирующие напитки не стоит, потому что это будет равноценно подстегиванию кнутом загнанной лошади.

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