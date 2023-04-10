Здоровье 10 апреля 2023, 12:16 Сомнолог Лебедева: неправильно подобранная подушка грозит головной болью по утрам Unsplash

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После сна на неправильно подобранной подушке человек может испытывать неприятное напряжение в шейном отделе позвоночника и болевые ощущения в области спины. Об этом рассказала врач-сомнолог, терапевт Дарья Лебедева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, если подушка плохо фиксирует голову, то в таком случае происходит прогиб в шейном отделе позвоночника, из-за чего задеваются нервные окончания и в спине появляется напряжение. Также неправильно подобранная подушка способна привести к возникновению головных болей по утрам.

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Врач отметила, что подушку необходимо выбирать по длине плеча, учитывая при этом позу, в которой человек чаще всего спит. Тем людям, которые любят отдыхать на боку, лучше всего выбирать подушку высотой 12 сантиметров.