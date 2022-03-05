Сомнолог Кузнецов заявил об увеличении риска рака из-за недостатка сна

Эндокринолог-сомнолог Денис Кузнецов рассказал, что недостаток сна плохо влияет на все системы организма. Зачастую неправильный режим увеличивает риск развития онкологии. Об этом написал сайт «Мир 24».

По словам специалиста, важно не то, во сколько человек ложится спать, а сколько часов он пребывает во сне. Для каждого человека существует своя норма, однако специалисты сходятся во мнении, что от 7,5 до 8,5 (иногда 9) часа являются хорошими показателями, сообщил сайт «Русская планета».

Женский организм сильно подвержен последствиям дефицита сна. У представительниц прекрасной половины человечества на этом фоне может развиться рак молочной железы. Также может появляться лишний вес, стресс и сильная восприимчивость к любым непредвиденным ситуациям.