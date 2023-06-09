Здоровье 09 июня 2023, 16:06 Сомнолог Кудинов: темные и плотные шторы помогут избавиться от нарушений сна во время белых ночей

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Качественный и продолжительный сон играет важную роль во всех процессах человеческого организма. О том, как правильно спать в белые ночи, рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов сайту 78.ru.

По словам специалиста, для полноценного ночного отдыха важно придерживаться регулярного режима, то есть просыпаться и засыпать примерно в одно и то же время.

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Как сообщил «Царьград», также в период белых ночей рекомендуется использовать плотные и темные шторы для выработки мелатонина и специальные маски для сна.