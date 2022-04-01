Сомнолог Кудинов рассказал о пользе дневного сна

Сомнолог Павел Кудинов рассказал, чем полезен дневной сон. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Дневной сон полезен, если у человека отсутствуют проблемы со сном в виде ночной бессонницы», — рассказал он.

Врач отметил, что в этом случае сон повышает работоспособность и концентрацию. При этом спать он рекомендовал от 20 до 40 минут. Засыпать на более длительное время не стоит, так как начнется более глубокая фаза сна, из которой вставать будет тяжелее, заключил Кудинов.