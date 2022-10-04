Сомнолог Кудинов рассказал, как засыпать во время сильного стресса | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

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Viber Сомнолог Кудинов рассказал, как засыпать во время сильного стресса Сомнолог Кудинов посоветовал бороться с бессонницей снижением потока негативной информации Freepik

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Сомнолог Павел Кудинов в беседе с «Общественной службе новостей» заявил, что сильный стресс связан с бессонницей, именно тем, что он вызывает тревогу, которая мешает заснуть.

Для того, чтобы наладить сон, эксперт посоветовал установить режим, то есть уменьшить поток информации, в том числе негативной, и не принимать какие-либо важные решения.

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«Главный совет — режим. В отличие от моих обычных рекомендаций, связан он не только с тем, что просыпаться и ложиться нужно в одно и то же время. Этот режим касается того, когда потреблять какую-то информацию и что-то обдумывать», — сообщил Кудинов.

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Медик разделил бессонницу на два типа. Одна связана с депрессией, а вторая — с состоянием тревожности.

«Бывает два типа бессонницы. Если она связана с депрессией, то вы пробуждаетесь среди ночи и не можете уснуть во второй раз. А тревога означает невозможность заснуть потому, что какие-то мысли крутятся в голове», — резюмировал Кудинов.

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