Сомнолог Кудинов рассказал, к чему приводит недосып

Нормальное время сна составляет шесть-восемь часов. В случае постоянного недосыпа могут начаться проблемы со здоровьем, включая набор веса, снижение иммунитета и проблемы с памятью, рассказал Pravda.Ru врач-сомнолог Павел Кудинов.

«В первую половину сна у нас вырабатывается гормон роста, который отвечает у взрослых за вывод жира и жировых клеток. В итоге если человек нормально не спит, то тогда начинается увеличение массы тела. Второе, наш сон — это перевод кратковременной памяти в долгосрочную память. Соответственно, процессы запоминания нарушаются, — рассказал врач.

Также при регулярном недосыпе снижается иммунитет, человек становится в большей степени подвержен бактериальным и вирусным инфекциям.

««И поскольку иммунитет — это, в том числе, защита от онкологических заболеваний, то, соответственно, хроническое снижение иммунитета — это высокие риски в последующем развития онкологических заболеваний. Плюс ко всему в краткосрочной перспективе это снижение памяти, внимания, работоспособности, это дневная сонливость и повышенные риски ДТП за рулем», — предупредил Кудинов.