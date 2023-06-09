Здоровье 09 июня 2023, 11:06 Сомнолог Кудинов рассказал, что почти половина работающих россиян недосыпают

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В России почти половина работающих людей живут с недосыпом. Об этом «Радио 1» рассказал сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

По его словам, недостаток сна негативно отражается на работоспособности, памяти и концентрации. Часто нарушения ночного отдыха связано с тревожными расстройствами.

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Кроме того, не высыпаются и те, кто страдает от храпа. Во-первых, он вызывает проблемы с дыханием. Помимо этого, люди часто просыпаются от звука собственного храпа. Как добавила «Общественная служба новостей», все это в итоге приводит к тому, что человек просыпается уставшим.

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