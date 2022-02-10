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    10 февраля 2022, 23:43

    Сомнолог Кудинов рассказал, чем страх опасен для здоровья человека

    Арина Бобкова

    Страх является признаком различных заболеваний, по этой причине он может быть крайне опасным для здоровья человека. Таким мнением поделился российский врач-сомнолог Павел Кудинов. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

    По словам медика, храм может провоцировать временную остановку дыхания. Из-за этого у человека возникают инфаркты, инсульты, а также возрастает риск смерти, передала «Экономика сегодня».

    «Это не такое уж редкое заболевание, которое называется синдром апноэ во сне. Внешне это проявляется в том, что человек храпит, потом внезапно затихает, а через 10-20 секунд издает громкий разливистый храп», — объяснил Кудинов.