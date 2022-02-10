Сомнолог Кудинов рассказал, чем страх опасен для здоровья человека

Страх является признаком различных заболеваний, по этой причине он может быть крайне опасным для здоровья человека. Таким мнением поделился российский врач-сомнолог Павел Кудинов. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

По словам медика, храм может провоцировать временную остановку дыхания. Из-за этого у человека возникают инфаркты, инсульты, а также возрастает риск смерти, передала «Экономика сегодня».

«Это не такое уж редкое заболевание, которое называется синдром апноэ во сне. Внешне это проявляется в том, что человек храпит, потом внезапно затихает, а через 10-20 секунд издает громкий разливистый храп», — объяснил Кудинов.