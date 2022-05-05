Сомнолог Кудинов объяснил, почему вредно поздно вставать

Оказывается, здоровью человека вредит не только поздний отход ко сну, но и привычка спать до обеда. Об этом «Пятому каналу» рассказал терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов.

При поздних подъемах нарушаются биологические ритмы организма.

«Социальный джетлаг — довольно распространенная проблема в современном обществе. Ей даже придумано народное название „понедельник — день тяжелый“, что связано с тем, что люди поздно просыпаются и поздно ложатся спать», — сказал врач.

В результате такого режима сна появляется постоянная сонливость, снижается работоспособность, пояснил kp.ru.

Особенно опасен сбой биологических ритмов тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением. Поздние подъемы могут спровоцировать гипертонический криз.

«Любые нарушения сна ускоряют течение болезней, особенно страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы», — рассказал Кудинов.