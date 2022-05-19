Сомнолог Кудинов объяснил, почему нельзя спать на спине

Сомнолог Павел Кудинов назвал сон на спине нежелательным, так как в этой позе появляется храп. Об этом сообщил NEWS.ru.

Врач отметил, что все рекомендации насчет положения для сна относительны, так как большую роль тут играет мнение конкретного специалиста.

«Какой-то специалист вам тоже скажет, что не стоит спать на животе или боку, потому что это повышает давление в грудной полости, затрудняется дыхание. Ортопед ответит вам по-другому на этот вопрос», — пояснил врач.

Он заключил, что здоровый человек может спать в любой позе. Главное — не вниз головой. Не стоит выбирать слишком высокую подушку, но ноги все равно должны находиться ниже.