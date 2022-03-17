Сомнолог Ковальзон рассказал, кому опасно спать на спине

Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, в каких случаях вредно спать на спине. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он объяснил, что это опасно для людей, которые храпят. Храп сам по себе негативно влияет на организм и может привести к инсульту. А сон на спине только усугубляет ситуацию.

«Нарушение дыхания связаны с отдыхом на спине. Для тех, кто сильно храпит, такой сон вреден и приближает их к инсульту. При позе на боку храп менее выражен», — рассказал Ковальзон.

Он уточнил, что при храпе во сне мозг недополучает кислород. Поэтому нельзя ограничиваться только сменой позы для сна. Храп следует лечить при помощи врача.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, с помощью каких продуктов можно справиться с навалившимся стрессом. По словам специалиста, организм, который испытывает эмоциональное напряжение, нуждается в большем количестве витаминов группы В. Употребление магния также является эффективным способом обретения спокойствия. Такие вещества можно обнаружить в гречневой крупе, орехах и семечках.