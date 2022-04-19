Сомнолог Ковальзон дал советы по борьбе с бессонницей

Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что снотворные препараты не лучшее средство для борьбы с бессонницей. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Вреда от снотворных гораздо больше, чем вред от того, что человек плохо спит. Это и привыкание, и нарушение памяти и целый букет болезней». — заявил он.

Ковальзон рекомендовал вместо них принимать успокаивающие чаи. Также он отметил пользу прогулок на свежем воздухе. Если вы привыкли перед сном смотреть телевизор, то лучше выбирать какие-то спокойные программы, а не триллеры или новости.

В помещении для сна должно быть темно и прохладно. Стоит купить блэкаут шторы и регулярно проветривать перед сном. Также важен качественный матрас: он не должен быть слишком жестким или слишком мягким.

Диетолог Алекс Плато отметил, что могут помочь и слиперы — специальные препараты на основе трав и мелотонина. Они действуют мягче, чем психотропные препараты и поэтому безопасны. Главное, принимать их за пару часов до сна, чтобы они успели подействовать.