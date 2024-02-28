28 февраля 2024, 17:40
Сомнолог Ковальзон: чаще всего весенней бессонницей страдают люди невротического склада
С наступлением весны многие люди жалуются на появление бессонницы. Чаще всего ей страдают люди невротического склада, сообщил врач-сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, бессонница появляется из-за того, что восход солнца происходит намного раньше, света становится больше и люди раньше пробуждаются. При этом гормональная система человека больше связана со стрессами, чем с внешними природными явлениями.
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Чтобы не просыпаться слишком рано, Ковальзон посоветовал с приходом весны плотно занавешивать спальню.
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