Здоровье 28 февраля 2024, 17:40 Сомнолог Ковальзон: чаще всего весенней бессонницей страдают люди невротического склада

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С наступлением весны многие люди жалуются на появление бессонницы. Чаще всего ей страдают люди невротического склада, сообщил врач-сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, бессонница появляется из-за того, что восход солнца происходит намного раньше, света становится больше и люди раньше пробуждаются. При этом гормональная система человека больше связана со стрессами, чем с внешними природными явлениями.

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Чтобы не просыпаться слишком рано, Ковальзон посоветовал с приходом весны плотно занавешивать спальню.